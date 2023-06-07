— Я завершаю свою работу на посту акима города Актобе в связи с переходом на другую работу в столицу. Служение родному городу было для меня высокой честью, большой ответственностью и, конечно, школой опыта, — написал он, поблагодарив за совместную работу акима области Ералы Тугжанова. — Надеюсь, что работа, начатая совместно с вами, окажет положительное влияние на развитие нашего города.Планы теперь уже у бывшего главы города были большие. Недавно на сессии городского маслихата он сообщил, что в городе наконец-то возродят коммунальное предприятие по вывозу ТБО, выделили деньги на приобретение техники. Проблема вывоза мусора не решается в Актобе с 2018 года. Во дворах свалки. У бывшего акима также были планы по благоустройству города, ремонту дорог и дворов многоэтажек. Но реализовывать планы, похоже, будет уже другой аким. Мурат Журебеков, пожалуй, стал «рекордсменом» по самому короткому сроку пребывания в должности акима Актобе. Мавр Абдуллин проработал акимом города с июня 2019 года по март 2020 года, до него Бекбол Сагын ушёл с должности акима Актобе в 2016 году, не проработав девять месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
