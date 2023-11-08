14 граждан Йемена выдворили из страны в ЗКО

В Шынгырлауском районном суде рассмотрели 14 дел об административных правонарушениях в отношении граждан Республики Йемен. Их обвиняли в нарушении режима государственной границы Казахстана Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Так, 27 октября иностранцы нарушили законодательство в области миграции населения. Они передвигались на пограничной полосе государственной границы без разрешения пограничников.

В судебном заседании иностранцы вину признали. Постановлением суда они будут выдворены за пределы страны.