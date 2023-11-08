Мужчина попал под поезд в Уральске: врачам удалось спасти его

Мужчина попал под поезд в Уральске седьмого ноября на железнодорожных путях в районе остановки Белая Казарма. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя пять минут. Выяснилось, что ногу 33-летнего мужчины переехал поезд. На месте врачи оказали ему первую помощь и госпитализировали в областную многопрофильную больницу.

Состояние пострадавшего было критическим, он потерял много крови и был без сознания. Бригада врачей из травматолога, реаниматолога, нейрохирурга и анестезиолога провели экстренную операцию. Ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжёлое, его перевели в палату.

Мужчина выразил огромную благодарность медикам: врачу-травматологу Канату Утегенову, хирургу-травматологу Ергали Байкатову, анестезиологу Айбеку Туркппенову, реаниматологу Арману Дусалиеву, анестезисту Галине Астовой и медсестре Нурай Газез.