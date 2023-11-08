По крайней мере, если победить “Балкани”, то шансы на это сильно вырастут. Получится ли — обсудим с экспертами.

9 ноября

21:30 по времени Астаны

“Астана-Арена”

“Астана”

Сезон в КПЛ завершен, и “Астана” закончила чемпионат на втором месте. Хороший результат или плохой? С одной стороны, для столичной команды с ее амбициями плох любой итог, кроме “золота”. С другой — астанинцы явно нацелились именно на результат в еврокубках, поэтому спокойно наблюдают за тем, как чемпионство празднуют в Шымкенте. “Астана” ужасно стартовала в турнире, но смогла обыграть “Балкани” в первой встрече, поэтому шансы на выход из группы по-прежнему сохраняются. Теперь команда Григория Бабаяна играет дома и всерьез рассчитывает на повторение хорошего результата. Эксперты с этим согласны: они видят “Астану” фаворитом с коэффициентом 1.91.

Последние матчи “Астаны” (2-1-2, 6-7)

КПЛ. “Шахтер” - “Астана” 1:1

ЛК. “Балкани” - “Астана” 1:2

КПЛ. “Астана” - “Жетысу” 2:1

ЛК. “Астана” - “Виктория” 1:2

КПЛ. “Актобе” - “Астана” 2:0

“Балкани”

“Балкани” продолжает безраздельно властвовать в чемпионате Косово: 11 сыгранных матчей, 7 очков отрыва от второй стройки и одна игра в запасе. В Лиге конференций стабильности меньше — после внезапной победы над загребским “Динамо” от “Балкани” ожидали большего. Впрочем, несмотря на поражение в первой встрече с “Астаной” и предстоящий долгий перелет, совсем уже в аутсайдеры эксперты косоваров не запихивают — 3.90 на их победу.

Последние матчи “Балкани” (3-1-1, 10-4)

СК*. “Балкани” - “Дрита” 1:0

СК. “Фероникели” - “Балкани” 0:3

ЛК. “Балкани” - “Астана” 1:2

СК. “Балкани” - “Лирия” 4:1

СК. “Приштина” - “Балкани” 1:1

*Суперлига Косово

Прямая трансляция матча “Астана” - “Балкани”

Традиционно матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Прогноз

Команды находятся в разных стадиях готовности. “Астана” уже завершила сезон и вообще в последнее время играла крайне редко: во имя сборной Казахстана КПЛ ушла на предыдущую паузу для национальных команд сильно раньше других. “Балкани” же только набирает ход. Впрочем, один объединяющий фактор у соперников есть — они почти всегда пропускают, но при этом активны в атаке против равных или более слабых команд. Так что коэффициент 1.65 на “обе забьют” выглядит довольно привлекательно.

