Восьмого ноября в Уральске проходит антитеррористическая операция, введён «жёлтый» уровень террористической угрозы. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с терроризмом ЗКО.

— Для обезвреживания террористов, обеспечения безопасности физических лиц и организаций, а также минимизации и ликвидации его последствий восьмого ноября в 15:10 развернут оперативный штаб для проведения антитеррористической операции. В этой связи просим с пониманием отнестись к проводимой работе государственных органов, к действиям сотрудников правоохранительных органов при проверке документов и оказывать им посильное содействие, — сообщили в оперштабе.

Кроме этого, силовики попросили горожан обращать внимание на бесхозные предметы (сумки, коробки, свертки, мешки, чемоданы), особенно с наличием проводов и технических устройств, а также на подозрительных людей в общественных местах и транспорте.

Жителей просят находиться дома, не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией государственных органов.