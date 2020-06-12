По данным, размещенным в телеграм-канале МВК по нераспространению COVID-19, у 6 пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 6 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, а у 3 по эпиднадзору. Три пациента являются жителями района Байтерек, 1 - Таскалинского района, а остальные 11 пациентов жители г. Уральск. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 11 июня в области выявлено 893 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 488 человек. Кроме того, в области 11 июня зарегистрировано 19 зараженных COVID-19 без симптомов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.