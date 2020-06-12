Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с 23 мая по 10 июня в области проходило оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". По словам начальника УМПС ДП области Арданы Саймагамбетова, в ходе ОПМ на автодорогах области пресечено около восьми тысячи нарушений ПДД. – За нарушения правил установленной скорости движения привлечен к административной ответственности 1001 водитель, пресечено 122 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 66 выездов на полосу, предназначенную для встречного движения, 253 водителя наказаны в административном порядке за непредоставление преимущества в движении пешеходам, к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены 1133 пешеходов, выявлено 514 фактов при управлении транспортного средства с пользованием телефоном. Кроме того выявлено 34 водителя лишенных водительских прав, управлявших ТС - рассказал Ардан Саймагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.