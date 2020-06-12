Как сообщил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет, для эффективных механизмов и процедур, направленных на превенцию коррупции в сфере экспертизы качества автомобильных дорог, с 10 июня прошлого года в области действует проектный офис "Сапалы жол - адалдық алаңы". – Совместно с РГП на ПХВ "Национальный центр качества дорожных активов по ЗКО" и членами мониторинговой группы в этом году проведены пять выездов на участки автомобильных дорог области и города. Так, по улице Лесозащитная установлено, что крышки люков канализационных колодцев занижены почти на 8 см относительно верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Генеральным подрядчиком является ТОО "Ануш курылыс". Кроме этого, не учтены заезды в дома жителей, отсутствуют тротуары на другой стороне дороги, что создает значительные неудобства для жителей, - рассказал Нурдаулет Самет. По улице 8 Марта установлено, что проезжая часть дороги на 7 см выше тротуаров, проектом также не учтены заезды в дома жителей. Обочины не укреплены, что в дальнейшем может привести к разрушению кромки проезжей части асфальтобетонного покрытия. Генеральным подрядчиком является ТОО "Туркестан Жол Сервис". – По улице А.Молдагуловой проведен мониторинг хода работ по устранению прошлогодних замечаний. Выяснилось, что подрядчик до сих пор не устранил дефекты, хотя строители должны были заменить верхний слой дорожного полотна в рамках гарантийных обязательств, вместо этого на объекте фактически начат всего лишь ямочный ремонт. Подрядчиком является ТОО "Бирлик". Во время мониторинга трассы Большой Чаган-Переметное установлено, что во время среднего ремонта дорог объезд для автотранспортных средств не предусматривается, а ремонт дороги производится с закрытием одной полосы движения. Вместе с тем перекрыты обе стороны дороги, а для проезда автомобилей проложен объезд, который создает значительные неудобства для водителей. После продолжительных дождей дорога оказалась не пригодной для проезда, и на наших глаза произошло ДТП. Причиной аварии стала грязная и вязкая дорога и большие лужи. Подрядчик - ТОО "АСФА", - отметил Нурдаулет Самет. Стоит отметить, что по результатам мониторинга РГП "Национальный центр качества дорожных активов" направил заказчику соответствующие письма. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.