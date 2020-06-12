Пять крупногабаритных грузов будут перевезены 14, 21, 28 июня и 5, 12, 19 июля. Маршрут транспортивки следующий: ул. Кожакаева мкр. Балыкшы, проспект Азаттык, улица С. Датова, улицы Кабдолова и Элеваторная, через микрорайон Бирлик в направлении дороги Атырау-Доссор. - В связи с этим при транспортировке будет производиться отключение высоковольтных воздушных линий электропередач, некоторые улицы будут временно перекрыты, отключены сети горячего водоснабжения и отопления, а также электричество, - сообщили в РСК Атырауской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.