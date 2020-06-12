В рамках исполнения инициатив главы государства в регионе реализуется «Дорожная карта развития молодежи Западно-Казахстанской области», которая охватывает 4 основных направления: 1) обеспечение качественного и доступного образования; 2) организация системного досуга молодежи; 3) решение вопросов занятости и трудоустройства; 4) создание условий для личностного и профессионального роста. – По первому направлению в этом году для студентов из многодетных и малообеспеченных семей планируется 100 грантов для ВУЗов и в рамках государственного образовательного заказа порядка 3500 грантов для колледжей региона по рабочим специальностям. Все это делается для поддержки молодежи в обеспечении доступным образованием. Также в целях решения вопросов трудоустройства и занятости, и создания социальных лифтов для молодежи реализуются программы «С дипломом в село», «Молодежная практика», «Жасыл ел». Дополнительно увеличено количество и объем микрокредитов для молодых предпринимателей, – отметил руководитель управления по вопросам молодежной политики ЗКО Нурхат Ораш. Для организации досуга и поддержания здорового образа жизни молодежи в области реализуется проект «Доступный спорт». За последние три года в рамках проекта в г.Уральск и районах области были построены и сданы в эксплуатацию более 130 спортплощадок для игр в футбол, волейбол, баскетбол и streetworkout, два физкультурно-оздоровительных комплекса. Также по области в целях поддержки инициативной молодежи и реализации молодежных стартап-проектов функционируют 13 коворкинг-центров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.