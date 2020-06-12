По словам заместителя акима Бурлинского района Алпамыса Кушкинбаева, работу выполняли мастера из Уральска. Работы проводились за счет спонсоров. Как выяснилось, работа принадлежит уральским художникам Дарье Запрометовой и Роману Шпак. Ребята к 9 мая изобразили портрет Бауыржана Момышулы на 9-этажном доме в 5 микрорайоне Аксая. Помимо этого, в 2019 году они создали графити Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой и Хиуаз Доспановой на 5-этажном доме по пр. Евразия в Уральске. Djx9SvYiVEMМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.