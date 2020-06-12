Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, командир взвода патрульной службы ДП ЗКО Мурзагалиев неоднократно получал взятки за не привлечение к административной ответственности. Приговором Уральского городского суда бывший сотрудник полиции признан виновным и осужден к штрафу в размере 420 тысяч тенге. Кроме этого суд лишил его специального звания "капитан полиции". Приговор был оглашен 8 июня. Еще один аналогичный приговор был оглашен 9 июня в Теректинском районном суде. Инспектор батальона патрульной полиции ДП ЗКО Габдуллин был признан виновным в неоднократном получении взяток за не привлечение к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.