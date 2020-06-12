Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции Уральска, преступление произошло 29 мая около 12.00 в торговом доме поселка Зачаганск. – Неизвестный мужчина зашел в помещение организации "Быстрые деньги", которое расположено на втором этаже торгового центра, скрыл лицо под маской и, угрожая ножом кассиру, похитил 114 тысяч тенге и наушники от телефона марки "Айфон". После чего мужчина скрылся в неизвестном направлении. Прибывшие на место полицейские изъяли записи в видеокамер и по горячим следам задержали 25-летнего жителя города. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый мужчина. Он полностью признал свою вину и рассказал, что пошел на преступление от того, что ему было не на что жить, - сообщили в полиции. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье 192 УК РК "Разбой". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.