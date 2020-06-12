Проекты будут реализованы в рамках программы «Дорожная карта занятости». На ремонт дорог и освещение населенных пунктов будет выделено более 600 миллионов тенге. В акимате Мичуринского сельского округа сообщили, что подрядчиком выступает компания «Адал Арна». Сотрудники подрядной организации уже приступили к ремонту улицы Магистральной в селе Мичурино. - В рамках программы «Дорожная карта занятости» в селе Мичурино запланировано отремонтировать 5,5 километра дорог, в селе Асан - 7,5 километра. Это основные улицы и подъездные дороги к социальным объектам, - сообщил аким Мичуринского сельского округа района Байтерек ЗКО Максим Мусалимов. Сейчас автомобилисты вынуждены пользоваться объездными дорогами. Водители автобусов надеются, что ремонт будет произведен на совесть. - Нам приходится ежедневно ездить по этим дорогам. Они находятся в неудовлетворительном состоянии. Транспорт постоянно ломается, подолгу приходится ремонтировать автобусы. Сейчас начали капитальный ремонт, - отметил водитель автобуса маршрута №3. В рамках реализации программы планируется трудоустроить 159 жителей села Асан и 80 жителей села Мичурино. Дорожный ремонт завершат осенью 2020 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.