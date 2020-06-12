Фото из архива "МГ" - Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте "Акорды". Выборы назначены в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов Сената Парламента. - Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования, - сообщается в указе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.