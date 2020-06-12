Сильный ветер обрушился в 6 утра 12 июня на поселок Шубаркудук Темирского района. Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, его скорость еще не установили. Ветром сорвало часть крыши на жилом 16-квартирном доме, крыша упала на линии электропередач, без света осталось 973 абонента, из них 109 организаций. Сорвало также часть крыши центральной районной больницы и школы. Вдоль железной дороги ветер повалил 4 столба освещения, из-за этого больше, чем на 2 часа задержался пассажирский поезд № 47 сообщение Атырау-Нур-Султан. Никто не пострадал. На месте аварии работают ЧСники и восстановительный поезд станции Кандыагаш.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.