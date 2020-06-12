Сегодня, 12 июня, в специализированном межрайонном уголовном суде ему вынесли приговор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жителя ЗКО посадили на четыре года за пьяное ДТП Иллюстративное фото из архива "МГ" Судьей специализированного межрайонного уголовного суда Бахытом Ермахановым 38-летний житель Жангалинского района Жаксыбай Султанов был признан виновным в совершении преступления по статье 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего, неоднократно". Ему было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы (из них два года - это часть неотбытого срока по приговору суда 2013 года - прим.автора) в колонии чрезвычайной безопасности. Первые пять лет, согласно приговору суда, Султанов проведет в учреждении УИС полной безопасности. Султанову пожизненно запрещено заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Суд также вынес частное постановление в адрес прокуратуры ЗКО для установления ответственности сотрудников образования и главы крестьянского хозяйства. По словам судьи, родные девочки (мать, младший брат и бабушка потерпевшей) считают, что педагоги могли догадываться о насилии над ребенком. Согласно материалам дела, в 2015 году Султанов был условно-досрочно освобожден (первый срок он отбывал на грабеж, второй за кражу), тогда же он познакомился с матерью девочки и они стали жить вместе. Уже в 2016 году он стал приставать к девочке.  Султанов развращал свою падчерицу семь раз в течение трех лет с 2016 до 2019 год. В суде свою вину он признал частично. Напомним, в июле 2019 года в редакцию "МГ" обратилась жительница Теректинского района ЗКО. Женщина рассказала, что сожитель ее племянницы на протяжении длительного времени развращал 11-летнюю падчерицу. О происходящем она узнала от самой девочки и сразу же написала заявление в полицию. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.