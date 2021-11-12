- Жительница ЗКО создала и организовала финансовую пирамиду с привлечением денежных средств на карточные счета двух банков от физических лиц, путём розыгрыша мебели в онлайн проекте «Мебельный проект Нур» с обязательным условием привлечения новых вкладчиков. По предварительным данным в финансовую пирамиду вовлечено более 2 700 вкладчиков на сумму 76 075 000 тенге, - рассказал Ерик Есенов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области Ерик Есенов, ведомство расследует уголовное дело о создании и руководстве финансовой пирамидой..Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания управления полиции Уральска. Если вы стали жертвой такой деятельности просим обратиться в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области по телефону доверия +7 (7112) 53-84-27. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.