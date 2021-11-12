- В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий изъято 600 литров спирта, поддельные УКМ, этикетки, тары для розлива, а также около семи тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, - говорится в сообщении.

Изображение с сайта Pixabay В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Актюбинской области житель в домашних условиях изготавливал и разливал алкогольную продукцию, а позже продавал её через торговые точки.По данному факту начали досудебное расследование.