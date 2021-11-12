Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в октябре и ноябре этого года от граждан начали поступать жалобы о том, что с христианских кладбищ, расположенных по улице Курмангазы и пересечении улиц Тайманова - Бигельдинова похитили чугунные надгробия и ограждения. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался 32-летний местный житель. По факту указанной кражи проводятся следственные действия по статье 188 УК РК "Кража".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.