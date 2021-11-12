Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральске шестимесячный малыш умер после того, как проглотил булавку. Информацию подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения, однако раскрывать подробности в ведомстве не стали. В департаменте полиции сообщили, что такой случай действительно произошёл. Полугодовалая малышка скончалась девятого ноября, в данный момент проводятся экспертизы. Дело зарегистрировано по факту смерти человека. Другие подробности трагедии выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.