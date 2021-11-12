Свою вину мужчина не отрицает, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Матерящему в кафе жителю Алматинской области сломали челюсть Изображение c сайта Pixabay Трагедия произошла в одном из домов микрорайона Акбулак. 42-летняя женщина погибла от рук законного супруга.
- Мать погибшей опасалась, что зять снова напоил её дочь, а дети остались без присмотра. Она вызвала участкового инспектора. Подозреваемый задержан. Свою вину он отрицает, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
На теле женщины криминалисты обнаружили следы побоев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.