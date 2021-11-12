- Мы предложили хорошее увеличение заработной платы. Я так скажу, что в рамках годового бюджета на 2022 год мы предусмотрели дополнительно 150 миллионов тенге к фонду заработной платы. Сейчас на какой стадии мы находимся: это идёт разработка соглашения в бумажном виде, чтобы стороны могли согласовать этот вариант, - заверил директор завода Иван Пак.

Скриншот По словам рабочих, поднять заплату они просят с февраля. Сейчас они получают меньше 200 тысяч тенге. Без сверхурочных выходит ещё меньше. При этом цены на продукты и коммунальные услуги в регионе растут быстро. Рабочие требовали, чтобы им повысили выплаты на 48 тысяч тенге. И руководство в итоге с условиями согласилось. Руководство сообщило, что готовы поднять минимальные оклады до 193 тысяч тенге с первого января следующего года. Но ещё больше повысить зарплаты завод не может.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.