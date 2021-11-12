- По городским маршрутам просят увеличить тариф с 80 тенге до 120 тенге. Да и тарифы на сельские маршруты просят пересмотреть, - говорит руководитель отдела ЖКХ.

До конца 2019 года пассажироперевозками по Бурлинскому району занималось ИП «Жолаушы», но в связи с тем, что с этой компанией закончился срок действия договора, районный отдел ЖКХ ПТ и АД в начале 2020 года разыграл новый конкурс сроком на три года по маршрутам города Аксай (включая Кызылтал и Аралтал) и сельским округам. По маршрутам №№1, 2, 3, 30, 10 Аксая и №8 (дачи) конкурс выиграло ТОО «БолашакБизнесАксай». По маршруту №6 (Аксай-Кызылтал) и сёлам: Караганды, Успеновка, Жанаталап, Кентубек, Тихоновка, Облавка (через Бумаколь), Достык, Акбулак, Аксу, Приуральное - пассажироперевозчиком стало ИП «Нуриденов». Маршруты №4 (Аксай-Бурлин), №5 (Аксай-Канай) и №7 (Аксай-Пугачево) обслуживает ИП «Идалиев Б.», а у ИП «Жолаушы» маршрут №25 (Аксай-Карачаганак, через села Жарсуат и Димитрово). В общей сложности город и сельские округа обслуживают порядка 25 «ПАЗов», «УАЗов» и «ГАЗелей». Так, только по маршруту №3 в Аксае (а это самый востребованный и длинный маршрут, охватывающий северную и южную части города) и по маршруту №30 и №6 обслуживающие Кызылтал и новые микрорайоны запущено около 15 «ГАЗелей» и «УАЗов». Маршрутки в Кызылтал и новые микрорайоны отправляются с интервалом 10 минут, маршрут №3 – 15-20 минут. Нужно отметить, что с прошлого года на убыточные маршруты №№1, 2, 3 по Аксаю и в селах Караганды, Успеновка и Облавка выделяются субсидии из районного бюджета. На три года они составили более 200 млн. тенге. Оплата за проезд по городу в общественном транспорте составляет 80 тенге, по сельским округам – от 100 до 400 тенге. Но, по словам руководителя районного отдела ЖКХ ПТ и АД Дастана Акмамбетова, пассажироперевозчики просят увеличить тариф, объясняя это удорожанием запчастей и повышением цен на бензин.Он отмечает, что вопрос об увеличении тарифов будет рассматриваться на районной сессии маслихата, также как и увеличение суммы дотаций на убыточные маршруты в 2022 году.