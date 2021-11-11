Фото с сайта pexels.com Как сделать ловушку своими руками, чтобы избавиться от назойливых «соседей», а именно от мушек-дрозофилов и комнатных мух. Они не столько вредят, как докучают своим круглогодичным соседством, раздражая нервную систему человека. Как правило, этих насекомых может привлечь различные лакомства. Для мушек это гниющие фрукты, овощи или продукты подвергнутые брожению. Мухи всеядны, они могут питаться абсолютно любыми продуктами. Поэтому вам придется спрятать такую приманку в герметичную тару. Для этого понадобится пластиковая бутылка, ножницы, скотч и немного ловкости. Попадая в ловушку, насекомые не могут оттуда выбраться и погибают. Необходимо отрезать четвертую часть бутылки сверху. Снять пробку, чтобы горлышко было открытым. В бутылку помещаем немного приманки из воды, чайной ложки сахара и пакетика дрожжей. Затем отрезанную часть нужно вставить в бутылку, как лейку и зафиксировать скотчем. При этом от горлышка приманка должна быть примерно на расстоянии 2 сантиметров. Такой зазор не позволит выбраться насекомым из ловушки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.