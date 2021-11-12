У 42-летней женщины были третьи роды, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 27-летняя девушка скончалась от COVID-19 в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Асхат Балыков, 10 ноября роженицу доставили в многопрофильную больницу Уральска с преждевременной отслойкой плаценты.
- При поступлении состояние беременной было тяжёлым за счёт острой кровопотери, приведшей к внутриутробной гибели плода, и развившегося тяжёлого осложнения - акушерской эмболии. В экстренном порядке проведено оперативное родоразрешение, во время которого произошла клиническая смерть. Проведена сердечно-лёгочная реанимация, сердечная деятельность была восстановлена. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, повторно произошла остановка сердечной деятельности, проведенные реанимационные мероприятия были безуспешны, - пояснил Асхат Балыков.
