- Отмечается тенденция к потере антител по истечении 6-9 месяцев у вакцинированных и переболевших, что наряду с медленным темпом вакцинации создаёт условия для мутации циркулирующего варианта дельта и новой вспышки эпидемии, - отметил Бекшин.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга в РСК главный государственный санитарный врач Алматы сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусу на сегодня составляет 56%. Из них 48% имеют поствакцинальный иммунитет и 8% приобрели его после перенесённого заболевания. При существующем темпе вакцинации коллективный иммунитет в 75% может быть достигнут только через полгода, ориентировочно в мае 2022 года.Санврач также озвучил основные местами заражения. 29% больных заразились на объектах торговли, 21% - в общественном транспорте, 22% - в семьях, 9% - по месту работы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.