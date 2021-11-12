Пожалуй, для каждой семьи подготовка к новогодним праздникам считается делом хлопотным, и, тем не менее, очень приятным. Одна из важных задач в списке - украшение дома. А поможет в этом магазин «Электрокомплект», который приглашает жителей и гостей нашей области на предновогодний шопинг. Пора готовиться к Новому году! Итак, начинаем с выбора главного новогоднего символа - красавицы ёлочки. Здесь их множество: на любой вкус, размер и кошелек. Можно выбрать просто зелёненькую, можно с припорошенными снежком ветками, а то и вовсе покрытую инеем. А ещё можно выбрать ёлочку с мерцающими огоньками. Любая украсит вашу главную праздничную комнату. Пора готовиться к Новому году! Чтобы ёлочка была нарядная, вам не составит труда подобрать для её украшения игрушки: шарики, звезду для макушки, бусы, шишки с позолотой и различные фигурки. Пора готовиться к Новому году! И, конечно же, не обойтись без сверкающих гирлянд, которыми можно украсить и ёлку, и интерьеры комнат, и даже двор. Пора готовиться к Новому году! А чтобы дополнить новогоднюю сказку, обязательно приобретите румяного Деда Мороза или Санта Клауса, чтобы поставить под ёлку. Им также могут составить прекрасную компанию другие новогодние персонажи: весёлые снеговики и волшебные олени. Особенно рекомендуется приобрести символ Нового 2022 года – тигрёнка. Пора готовиться к Новому году! Кроме этого, вы можете купить различный новогодний декор, чтобы украсить им стены. Пора готовиться к Новому году! Не забудьте про подарки для своих родных и друзей. В торговом доме большой ассортимент сувениров и полезных подарков. Пора готовиться к Новому году! Новый год не за горами, так что не теряйте время и отправляйтесь за покупками. А вежливые менеджеры по продажам магазина «Электрокомплект» помогут вам в вашем выборе. Пора готовиться к Новому году! Покупки можно совершить за наличный и безналичный расчет, а также через Kaspi Red, в рассрочку или кредит. Мы ждем вас по адресу: Уральск, улица Шубина, 2/4. Телефон: +7 (7112) 21-49-82, 21-22-67 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.