Итак, начинаем с выбора главного новогоднего символа - красавицы ёлочки. Здесь их множество: на любой вкус, размер и кошелек. Можно выбрать просто зелёненькую, можно с припорошенными снежком ветками, а то и вовсе покрытую инеем. А ещё можно выбрать ёлочку с мерцающими огоньками. Любая украсит вашу главную праздничную комнату.Чтобы ёлочка была нарядная, вам не составит труда подобрать для её украшения игрушки: шарики, звезду для макушки, бусы, шишки с позолотой и различные фигурки.И, конечно же, не обойтись без сверкающих гирлянд, которыми можно украсить и ёлку, и интерьеры комнат, и даже двор.А чтобы дополнить новогоднюю сказку, обязательно приобретите румяного Деда Мороза или Санта Клауса, чтобы поставить под ёлку. Им также могут составить прекрасную компанию другие новогодние персонажи: весёлые снеговики и волшебные олени. Особенно рекомендуется приобрести символ Нового 2022 года – тигрёнка.Кроме этого, вы можете купить различный новогодний декор, чтобы украсить им стены.Не забудьте про подарки для своих родных и друзей. В торговом доме большой ассортимент сувениров и полезных подарков.Новый год не за горами, так что не теряйте время и отправляйтесь за покупками. А вежливые менеджеры по продажам магазина «Электрокомплект» помогут вам в вашем выборе.Покупки можно совершить за наличный и безналичный расчет, а также через Kaspi Red, в рассрочку или кредит.