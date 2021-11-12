Ребёнок поступил в больницу в тяжёлом состоянии, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель директора по медицинской части областной детской больницы Юлия Горячева рассказала, что вечером девятого ноября в медицинское учреждение поступила шестимесячная девочка. Её привезли врачи скорой помощи.
– Её немедленно осмотрели в приёмном покое и из-за тяжёлого состояния госпитализировали в реанимационное отделение. Была проведена рентгеноскопия, которая выявила, что у ребёнка в желудочно-кишечном тракте находится булавка в раскрытом виде. Мама, к сожалению, не заметила, когда и как булавка туда попала. Врачам она сказала, что ребёнок был беспокойным и наблюдалось нарушение стула в течение недели. Спасти малышку не удалось, и в тот же день около 23:00 ребенок скончался, - сообщила Юлия Горячева.
