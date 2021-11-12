В ночь на 11 ноября в Актюбинской области выпал снег, ударил мороз, на трассах были заторы, машины застревали в снегу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актюбинской области спасают людей из заносов после первого снегопада Как сообщили в региональном ДЧС, 11 ноября с 12:15 ограничено движение для грузовых машин на участке Белогорка – Карабутак на трассе Самара - Шымкент. Из снежных заносов силами ДЧС спасли 23 человека, в их числе трое детей. В Хромтауском районе - шесть машин и 20 человек.
- В Алгинском районе, вблизи села Бескоспа в степи застряли снегу просидели шести часов двое жителей, у них сломалась «Нива». В Актобе в районе кольцевой Мал базары спасли одного человека, он остался зажатым в ВАЗ-2110 при столкновении с фурой. Его забрала «Скорая помощь», - сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области. – Водители, игнорируя штормовые предупреждения, выезжают в дальнюю дорогу. При получении официального штормового предупреждения от службы «112» необходимо воздержаться от поездок. Перед поездкой в зимнее время на случай экстренной ситуации водители должны иметь канистру (минимум 20 литров) с запасом топлива и ворону для заправки, термос с чаем и запас продуктов, запасной комплект тёплой одежды, а самое главное, автомобиль должен был в технически исправном состоянии.
Напомним, в регионе из-за снегопада и метели на дорогах образовались заторы. Из-за образовавшейся наледи большегрузы не могут преодолеть подъёмы, дорожники посыпают трассы песком, но это занимает время и местами образовались пробки. А днем из-за непогоды пришлось перекрыть трассу республиканского значения Самара-Шымкент.  В Актюбинской области спасают людей из заносов после первого снегопада В Актюбинской области спасают людей из заносов после первого снегопада В Актюбинской области спасают людей из заносов после первого снегопада Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото ДЧС Актюбинской области Фарида ЗАРИП