- В Алгинском районе, вблизи села Бескоспа в степи застряли снегу просидели шести часов двое жителей, у них сломалась «Нива». В Актобе в районе кольцевой Мал базары спасли одного человека, он остался зажатым в ВАЗ-2110 при столкновении с фурой. Его забрала «Скорая помощь», - сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области. – Водители, игнорируя штормовые предупреждения, выезжают в дальнюю дорогу. При получении официального штормового предупреждения от службы «112» необходимо воздержаться от поездок. Перед поездкой в зимнее время на случай экстренной ситуации водители должны иметь канистру (минимум 20 литров) с запасом топлива и ворону для заправки, термос с чаем и запас продуктов, запасной комплект тёплой одежды, а самое главное, автомобиль должен был в технически исправном состоянии.Напомним, в регионе из-за снегопада и метели на дорогах образовались заторы. Из-за образовавшейся наледи большегрузы не могут преодолеть подъёмы, дорожники посыпают трассы песком, но это занимает время и местами образовались пробки. А днем из-за непогоды пришлось перекрыть трассу республиканского значения Самара-Шымкент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото ДЧС Актюбинской области Фарида ЗАРИП
Вам может быть интересно
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.