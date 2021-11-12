Магазин Kerama Marazzi известен в Уральске большим выбором керамогранита и керамической плитки, а теперь здесь можно подобрать эксклюзивные обои высокого качества, которые украсят стены любого интерьера и прослужат долгое время.
В магазине представлены богатые коллекции виниловых обоев на флизелиновой основе. На сегодняшний день это самый популярный и востребованный вид отделочного покрытия для стен.
Благодаря технологии горячего тиснения такие обои отличаются оригинальными рисунками, долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Они обладают хорошей светостойкостью, шумоизоляционными свойствами и не боятся влаги.
Обои произведены на итальянском оборудовании последнего поколения в городе Ступино Московской области. Продукция полностью соответствует строгим стандартам качества Zambaiti Parati, одного из ведущих итальянских производителей обоев.
Самые интересные новинки вы можете приобрести уже сейчас в магазине Kerama Marazzi. Рассмотрите некоторые коллекции обоев. «Бамбук» - обои, на которые приятно смотреть и прикасаться к ним. Они напоминают ткани с растительными принтами.
Для тех, кто находится в поиске экзотических орнаментов для интерьера, кому нравятся тропики, созданы фирменные обои «Джангл». В палитре есть как яркие, так и спокойные тона. Глубокий рельеф с выраженным детальным тиснением заставляет рассматривать обои снова и снова.
Обои «Геометрия» - то, что актуально всегда. Геометрический рисунок этого покрытия кажется объемным, а благодаря эффекту блеска поверхность сверкает и переливается на свету. В разное время дня, при разном освещении обои будут играть оттенками перламутра или золота.
А обои «Флора» напомнят вам искусно вышитое кружево в нежных тонах. Декоративное напыление золотом и серебром придаёт обоям блеск, привносит интересную игру света.
Флористическая тема присутствует и в коллекции «Эдем» с цветочными рисунками. Варианты рисунка варьируются от спокойных тонов к броским, по насыщенности напоминающим яркие принты итальянских модных домов.
Пожалуй, королевскими можно назвать обои «Палаццо», они будто отражают красоту дворцовых покоев. В мотиве использован знаменитый дамасский узор с крупными цветами. Богатое тиснение придаёт им объём, а на поверхности сверкают золотые блики.
Мрамор – очень востребованный материал в интерьерах. Красота природного материала широко представлена в плитке, а теперь еще и в варианте обоев «Мармарос». Серия включает мотивы семи разных цветовых оттенков.
Мир высокой моды отражен в серии обоев «Кутюр» с эффектом объёма. Рисунок фоновых обоев - причудливая мозаика из отдельных блёсток, сверкающих и переливающихся на свету. В коллекцию входят обои нескольких оттенков, которые можно сочетать между собой в рамках одного интерьера.
Вдохновением для коллекции обоев «Венециано» стал так называемый «венецианский пол», или терраццо – один из наиболее известных вариантов покрытия из мелких камней и бетона, напоминающее мозаику. В серии представлены пять вариантов цветовых решений в спокойной комфортной гамме. Деликатный блеск поверхности делает рисунок более живым и насыщенным.
Обои можно прекрасно сочетать с коллекциями керамической плитки и керамического гранита Kerama Marazzi, это позволит создать единый стиль интерьеров во всем доме.
Мы находимся по адресу: город Уральск улица Гагарина 2/9 . Телефон: 23-95-41, 8 707 879 23 68, Whats App: 8 771 674 26 68.
Инстаграм: @Keramauralsk
.
Новости Компаний
