Заместителем акима области назначен Алимухаммед Куттумуратулы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Экс-аким Атырау назначен заместителем акима Мангистауской области Фото: пресс-служба акимата МО Пресс-служба акима Мангистауской области сообщила, что Алимухаммед Куттумуратулы имеет два высших образования – по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция», а также является магистрантом программы MPA Российской академии народного хозяйства и государственной службы. С 2008 по 2012 год занимал различные должности в системе местных исполнительных органов. С 2012 по 2016 год работал заместителем акима Уральска, руководителем аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области. С мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района. В августе 2017 года назначен акимом Жылыойского района Атырауской области. В июле 2018 года назначен на должность акима Атырау, где трудился до 14 января 2020 года. С сентября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост заместителя генерального директора ТОО «Жаикмунай».
- Глава региона представил нового заместителя активу области и поставил перед ним ряд конкретных задач касающихся социально-экономического развития Мангистауской области, - говорится в сообщении.
Экс-замакима Мангистауской области Нурлыбай Аккулов решил освободить должность по состоянию здоровья.