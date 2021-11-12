Сдаются в аренду офисные помещения от 13 кв.м. до 230 кв.м. В Уральске сдаются в аренду офисы Пятиэтажное здание бизнес-центра GLOBAL находится в центре города. В здании имеется лифт, система кондиционирования воздуха, система бесперебойного обеспечения электропитания (дизельная электростанция 130 Квт.) Собственная автостоянка. Обращаться в администрацию бизнес-центра GLOBAL по телефонам: 8 (7112) 30-80-81, +7 771 880 68 72. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.