Согласно части 2 статьи 394 УК РК это деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору.

Иллюстративное фото из открытых источников Из достоверных источников "МГ" стало известно, что в октябре этого года девять граждан Афганистана пересекли границу, предположительно, в Жамбылской области и прибыли в Казахстан. Проехав через всю республику, они незаконно пересекли казахстанско-российскую границу неподалеку от села Дарьинское района Байтерек. По предварительной информации, афганцев задержали российские силовики. На письменный запрос редакции в пограничной службе КНБ РК по ЗКО ответили просто "информация разглашению не подлежит". Между тем, в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан информацию о гражданах Афганистана подтвердили и отметили, что по данному факту Следственным управлением департамента КНБ по Западно-Казахстанской области 10 октября этого года в ЕРДР зарегистрировано и ведется досудебное расследование по части 2 статьи 394 часть 2 УК РК "Организация незаконной миграции".Однако разглашать подробности в КНБ РК не стали, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК и пояснили, что запрашиваемые сведения могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц. Редакция "МГ" направила запрос в Федеральную службу безопасности РФ, где пообещали ответить на вопросы журналистов в установленные сроки.