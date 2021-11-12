Границу незаконно пересекли девять граждан Афганистана, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Россияне задержали группу афганцев, перешедших на их территорию через ЗКО Иллюстративное фото из открытых источников Из достоверных источников "МГ" стало известно, что в октябре этого года девять граждан Афганистана пересекли границу, предположительно, в Жамбылской области и прибыли в Казахстан. Проехав через всю республику, они незаконно пересекли казахстанско-российскую границу неподалеку от села Дарьинское района Байтерек. По предварительной информации, афганцев задержали российские силовики. На письменный запрос редакции в пограничной службе КНБ РК по ЗКО ответили просто "информация разглашению не подлежит". Между тем, в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан информацию о гражданах Афганистана подтвердили и отметили, что по данному факту Следственным управлением департамента КНБ по Западно-Казахстанской области 10 октября этого года в ЕРДР зарегистрировано и ведется досудебное расследование по части 2 статьи 394 часть 2 УК РК "Организация незаконной миграции".
Согласно части 2 статьи 394 УК РК это деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору.
Однако разглашать подробности в КНБ РК не стали, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса РК и пояснили, что  запрашиваемые сведения могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц. Редакция "МГ" направила запрос в Федеральную службу безопасности РФ, где пообещали ответить на вопросы журналистов в установленные сроки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.