- На сегодняшний день имеющиеся ограничения будут сохраняться. В дальнейшем всё будет зависеть от ситуации, которая будет складываться в начале декабре. На сегодня мы находимся в «жёлтой» зоне. И если заболеваемость не будет снижаться и не будут расти темпы вакцинации, которые будут способствовать снижению заболеваемости, и не будут выполняться ограничения мероприятия, то сниматься ограничения не будут, - ответил Жандарбек Бекшин.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга в РСК журналисты поинтересовались у главного санитарного врача Алматы - будут ли разрешены корпоративы и детские утренники в мегаполисе.На сегодняшний день корпоративы разрешены на объектах-участниках Ashyq при заполняемости не более 50%. Детские утренники же пока находятся под запретом. Что касается прогноза, то пиковой волны подъёма эпидемиологи не ожидают. Если же в мегаполисе сохранится низкая активность вакцинации, возможен рост заболеваемости до 600 случаев в сутки.