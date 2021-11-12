- Есть постановление Главного санитарного врача РК, где конкретно регламентировано время работы общепитов по нормам посещений в разных зонах, и это должно исполняться, - ответил Нурлыбек Мустаев.По информации акимата ЗКО, выявленные нарушения пресекаются мобильными группами, которые следят за соблюдением порядка. Мы не можем ограничить время работы либо закрыть такие заведения, остается лишь пресекать и привлекать к административной ответственности в случае нарушений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
