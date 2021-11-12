Рестораны и кафе сейчас работают по-прежнему графику, в частности по Ashyq им разрешается функционировать до утра, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рестораторы Уральска не готовы переоборудовать свои заведения под спортзалы и кружки Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, пока никто не собирается ограничивать время работы увеселительных заведений, которые по мобильному приложению и нормам «зелёной» зоны, в которой и находится наша область, могут это делать до утра.
- Есть постановление Главного санитарного врача РК, где конкретно регламентировано время работы общепитов по нормам посещений в разных зонах, и это должно исполняться, - ответил Нурлыбек Мустаев.
По информации акимата ЗКО, выявленные нарушения пресекаются мобильными группами, которые следят за соблюдением порядка. Мы не можем ограничить время работы либо закрыть такие заведения, остается лишь пресекать и привлекать к административной ответственности в случае нарушений.