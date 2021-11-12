- Есть постановление Главного санитарного врача РК, где конкретно регламентировано время работы общепитов по нормам посещений в разных зонах, и это должно исполняться, - ответил Нурлыбек Мустаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, пока никто не собирается ограничивать время работы увеселительных заведений, которые по мобильному приложению и нормам «зелёной» зоны, в которой и находится наша область, могут это делать до утра.По информации акимата ЗКО, выявленные нарушения пресекаются мобильными группами, которые следят за соблюдением порядка. Мы не можем ограничить время работы либо закрыть такие заведения, остается лишь пресекать и привлекать к административной ответственности в случае нарушений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.