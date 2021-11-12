В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4, ночью похолодает до 0..-2. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается облачная погода. Днём ожидается +4..+6 градусов, ночью +1..+3 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём воздух прогреется до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В южных регионах ожидается погода преимущественно без осадков. Погоду на остальной части республики по-прежнему будет определять ложбина северо-западного циклона, с которой пройдут осадки, в северных регионах преимущественно в снег.