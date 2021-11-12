Для начала необходимо промыть мясо в чистой проточной воде, затем обсушить и положить в емкость наполненной водой с добавлением красного и черного перца по одной чайной ложке. Найти в доме наиболее прохладное место и разместить для хранения. В течение пару дней мясо не испортится.По тому же принципу промываем мясо и подвешиваем его просушиться. Затем нужно его обмазать медом. Спустя некоторое время на продукте образуется пленка, которая защитит от размножения различных бактерий. Хранить нужно в самом прохладном месте в доме.Для хранения мяса отлично подойдет как бараний, так и свиной жир. Обильно обмажьте продукт жиром, оберните пергаментной бумагой и отправьте в прохладное место. Таким образом, у вас есть четыре дня, чтобы разрешить проблемы с холодильником.Соевый соус, как и мед не позволит размножаться бактериям. Для сохранения продукта этим способом, нужно поместить мясо в банку, злить соусом, добавить соли и закрыть плотно крышкой, чтобы не попал воздух. Продукт останется свежим, как минимум три дня.Молоко позволит сохранить мясо только пару дней. Промываем, обсушиваем, помещаем в кастрюлю и заливаем молоком. Мясо должно быть полностью покрытым жидкостью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.