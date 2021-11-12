Практические все скоропортящиеся продукты мы храним в холодильнике. Такая же история и с мясом. Оно конечно в холодильнике не портится, но и свежести в нем практически не остается. К тому же, мясо впитывает запах соседних продуктов и меняет цвет. Но что делать, если холодильник сломался и пару тройку дней необходимо сохранить запасы мяса в доме. Мы вам расскажем, о нехитрых способах хранения продукта. (без названия) Фото с сайта pexels.com 1. Соль и перец Для начала необходимо промыть мясо в чистой проточной воде, затем обсушить и положить в емкость наполненной водой с добавлением красного и черного перца по одной чайной ложке. Найти в доме наиболее прохладное место и разместить для хранения. В течение пару дней мясо не испортится. 2. Мед По тому же принципу промываем мясо и подвешиваем его просушиться. Затем нужно его обмазать медом. Спустя некоторое время на продукте образуется пленка, которая защитит от размножения различных бактерий. Хранить нужно в самом прохладном месте в доме. 3. Жир Для хранения мяса отлично подойдет как бараний, так и свиной жир. Обильно обмажьте продукт жиром, оберните пергаментной бумагой и отправьте в прохладное место. Таким образом, у вас есть четыре дня, чтобы разрешить проблемы с холодильником. 4. Соевый соус Соевый соус, как и мед не позволит размножаться бактериям. Для сохранения продукта этим способом, нужно поместить мясо в банку, злить соусом, добавить соли и закрыть плотно крышкой, чтобы не попал воздух. Продукт останется свежим, как минимум три дня. 5. Молоко Молоко позволит сохранить мясо только пару дней. Промываем, обсушиваем, помещаем в кастрюлю и заливаем молоком. Мясо должно быть полностью покрытым жидкостью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  