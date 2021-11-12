Красивые, густые и здоровые волосы являются украшением для любой женщины. Но не всех представительниц прекрасного пола природа наделила этим подарком. Нередко встречаются девушки с тонкими и слабыми волосами. Предлагаем вашему вниманию несколько простых советов, которые помогут вам исправить ситуацию и сделать ваши волосы более густыми и объемными. Итак, немаловажную роль играет, а именно пробор сбоку. если у вас тонкие волосы, то избегайте прямых проборов, объема они точно не придадут. Укладка будет выглядеть пышной, если сделать ровный пробор сбоку. пробор зигзагом тоже отличный вариант. Начес во все времена считался спасением для придания объема. Но не стоит делать их расческой, замените ее зубной щеткой. Да-да, то самой щеткой, которой чистят зубы. Делим волосы пробором, начёсываем пряди рядом с пробором у корней. Сдвигаем на пару сантиметров набок и повторяем процедуру. Наносим шампунь только на корни волос, распределять по всей длине средство вовсе не обязательно. Массируем волосы и пеним только корни волос. Из-за шампуня могут ослабнуть без того хрупкие и тонкие кончики волос, вы получите просто солому. А вот кондиционеры и бальзамы, напротив, не рекомендуется наносит на корни волос. Их насыщенная текстура утяжелит волосы у корней и об объеме можете забыть. Удивительный объем придает сушка волос вниз головой. Используйте при этом щётку-брашинг. Опустите голову, направьте поток воздуха на корни и перебирайте щеткой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.