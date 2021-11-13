– С 15 сентября в области началась плановая вакцинация от гриппа. Это делается для того, чтобы у граждан успел выработаться устойчивый иммунитет к гриппу в период острых респираторных заболеваний. Всего с 15 сентября на сегодняшний день из средств местного бюджета по области привито 67 990 человек, - отметил Нурлыбек Мустаев.

– 10 ноября поставлена вакцина Pfizer в нашу страну. Планируется в первую очередь вакцинировать вакциной Pfizer беременных и детей с 12 до 18 лет. Вакцинация детей в Казахстане будет исключительно добровольной - с правом выбора родителей. Как видно, принятые ограничительные меры, а также поэтапная вакцинация дали положительные результаты, способствовали снижению заболеваемости и переходу области в зеленую зону. Вакцинация - самый надежный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения COVID-19, - подчеркнул Арман Калибеков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мусатев, в 2021 году на бюджетные средства закуплено 68 тысяч доз вакцины «Гриппол+» российского производства.По информации руководителя управления здравоохранения ЗКО Армана Калибекова, по состоянию на 12 ноября первым компонентом вакцины против коронавируса привито 242 752 человек, что составляет 58,6% от плана. Среди них «Спутник V» получили 174 708 человек, QazVac - 15 039 человек, Hayat-Vax - 24 974 человека, Corona-Vac - 7 718 человек, Vero Cell - 20 313 жителей региона. Обоими компонентами привиты 222 344 человека.К слову, с начала пандемии зарегистрировано 39 323 инфицированных коронавирусом, 35 521 из которых выздоровели. Со стационаров выписались 14 866 человек, на уровне амбулаторном выздоровело 20 655 человек. Всего с начала пандемии скончалось 826 западноказахстанцев, с начала 2021 года 657 человек.