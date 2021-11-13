Вакцинация подростков началась в Алматы

- Вакцина спасла много жизней. Да, много тех, кто сомневается. К сожалению, много недостоверной информации, и наверное, образованность населения играет свою роль. Я сама не раздумывала. Сын получал все вакцины по национальному календарю прививок и вот сейчас привьётся против COVID-19, - рассказывает Юлия.Аделина учится на первом курсе. На прививку она пришла вместе с бабушкой.
- Её мама сильно болела. Я сама вакцинировалась китайским препаратом, не болела ни разу. Вакцину перенесла легко. Вот сегодня привела внучку, ей 17 лет. Она студентка, обучается очно, поэтому много контактирует с другими учащимися. Надеюсь, что всё будет хорошо и прививка защитит мою внучку, - говорит Саниям апа.
Врач-иммунолог поликлиники №30 Малика Имашева отметила, что дети в Алматы продолжают болеть COVID-19. Чаще всего они легко переносят инфекцию. Однако в практике доктора были случаи, когда доходило до пневмонии и деток госпитализировали в больницу.
Сейчас сотрудники поликлиники проводят обзвон и приглашают желающих на определённое время во избежание очереди.
К слову, в соседнем кабинете проходит вакцинация против гриппа прикреплённого населения из подлежащей бесплатной иммунизации группы. Медики рассказали, что в этом году желающих привиться против гриппа оказалось больше. И это не может не радовать. Перед началом кампании главный санврач Алматы заявлял о необходимости привиться и против коронавируса, и против гриппа, чтобы в осенне-зимний период два вируса «не наложились» друг на друга, вызвав осложнения. В августе сообщалось, что девять тысяч детей по всему миру умерли от COVID-19. Смертность детей составляет около 1-3% от общего числа летальных исходов. Но вот доля заболевших растёт все стремительнее. Приняв во внимание печальную тенденцию, развитые страны начали вакцинировать подростков ещё летом. Израиль, заслуженно являющийся мировым лидером по уровню вакцинации, дал старт иммунизации детей в июне. Сейчас страна одна из первых начала прививать деток старше помладше - с пяти лет. Всемирная организация здравоохранения также признала необходимость вакцинации детей против коронавируса. Правда борющаяся за равный доступ к препаратам организация всё же призывает сначала привить взрослое население планеты. К счастью, в Казахстане дефицита вакцин нет. Взрослое население имеет широкий выбор препаратов и мест для прохождения вакцины. Однако уровень иммунизации населения против коварного вируса, на фоне развитых стран, не такой большой. И предпринять больше, чем уже сделали власти, кажется сложным. Переубедить взрослое население, что законы физики работают, невозможно. Страшнее, что они делают выбор и за своих детей. 23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем. Пока же прививать будут подростков от 12 до 18 лет, беременных с 16-й по 37-ю недели и женщин в период лактации. 11 ноября первую партию доставили в аэропорт Алматы. В городе проживают около 170 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Примерно 20% родителей, а это более 30 тысяч детей, согласились на иммунизацию. Вакцину направили в 20 городских поликлиник. Также прививать подростков будут в школах. Но там вакцина храниться не будет, её будут доставлять в соответствии со списками.
- Перед прививкой обязательно проводятся опрос и медосмотр. Спрашиваем про наличие заболеваний, перенёс ли пациент КВИ, был ли контактным, имеется ли аллергия. При вакцинации подростков обязательно берётся письменное разрешение от родителей и сами родители присутствуют при вакцинации, - сказала Малика Абдувалиевна.