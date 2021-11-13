Вакцинация подростков началась в Алматы

- Вакцина спасла много жизней. Да, много тех, кто сомневается. К сожалению, много недостоверной информации, и наверное, образованность населения играет свою роль. Я сама не раздумывала. Сын получал все вакцины по национальному календарю прививок и вот сейчас привьётся против COVID-19, - рассказывает Юлия.

- Её мама сильно болела. Я сама вакцинировалась китайским препаратом, не болела ни разу. Вакцину перенесла легко. Вот сегодня привела внучку, ей 17 лет. Она студентка, обучается очно, поэтому много контактирует с другими учащимися. Надеюсь, что всё будет хорошо и прививка защитит мою внучку, - говорит Саниям апа.

Вакцинировать несовершеннолетних учащихся начали с раннего утра 13 ноября в городской поликлинике №30 Алматы. Одним из первых вакцину получил 14-летний Артём. Его мама Юлия сама медик, поэтому вопрос необходимости вакцинации даже не обсуждался.Аделина учится на первом курсе. На прививку она пришла вместе с бабушкой.

Врач-иммунолог поликлиники №30 Малика Имашева отметила, что дети в Алматы продолжают болеть COVID-19. Чаще всего они легко переносят инфекцию. Однако в практике доктора были случаи, когда доходило до пневмонии и деток госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники поликлиники проводят обзвон и приглашают желающих на определённое время во избежание очереди.

- Перед прививкой обязательно проводятся опрос и медосмотр. Спрашиваем про наличие заболеваний, перенёс ли пациент КВИ, был ли контактным, имеется ли аллергия. При вакцинации подростков обязательно берётся письменное разрешение от родителей и сами родители присутствуют при вакцинации, - сказала Малика Абдувалиевна.

