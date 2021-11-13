– 28 октября судом Бурлинского района ЗКО они признаны виновными согласно статье 394 ч.2 УК РК "Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору" и приговорены условно к лишению свободы сроком на два с половиной года. Дополнительно им назначено по 100 часов привлечения к общественным работам, - сообщили в ДКНБ по ЗКО.

– Однако, отдельные граждане Казахстана, преследуя корыстные цели, нарушают требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы миграции, режима госграницы и пребывания в пограничной зоне, - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщили в департаменте КНБ по ЗКО, в области пресечен канал нелегальной миграции, организованный жителями региона. В частности, последние оказывали услуги гражданам стран Центрально-Азиатского региона по незаконному выезду в Россию. По официальным данным, в 2020 году из России выдворили более 11,2 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Основанием является незаконное пребывание в стране.