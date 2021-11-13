– В ходе досудебного расследования в отношении вышеуказанных лиц зарегистрированы уголовные правонарушения по статье 262 УК РК - создание и участие в организованной преступной группе с целью совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, - сообщили полицейские.

Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, полицейским удалось пресечь деятельность преступной группы, в состав которой входили семь человек. Они в течение длительного периода времени занимались перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств в особо крупной размере. Общий вес изъятой марихуаны составил около 25 килограммов, общий вес гашиша - более пяти килограммов.