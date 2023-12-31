Аким города Миржан Сатканов на встрече с населением рассказал о проделанной работе за прошедший год. По его словам, в Уральске проживает 361 тысяча человек, из года в год растёт экономика города.

По сравнению с отчетным периодом предыдущего года, объём промышленного производства увеличился до 240 млрд тенге. К тому же, до 99,1 млрд тенге увеличилась сумма инвестиций.

— Товарооборот составляет 382,1 млрд тенге, — сказал аким города. — Развивается быстрыми темпами малый и средний бизнес. В этом году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 14,6% и достигло 35 тысяч. В городе реализовали 26 крупных инвестиционных проектов на сумму 18,5 млрд тенге, создали 251 рабочее место.

Оксана КАТКОВА