Всего в городе 54 сквера и бульвара, из них благоустроены только 35. В этом году началось строительство новых скверов в поселке Зачаганск и возле университета им. М.Утемисова, об этом на брифинге сообщил аким города Миржан Сатканов. Также завершилось строительство аллеи возле школы №44. На все проекты было выделено 1,1 млрд. тенге.

Фото Оксаны Катковой

В этом году в программе «Комплексное благоустройство дворов» участвовал 41 двор. Из-них 26 уже благоустроили, остальные будут сданы в эксплуатацию в 2024 году. На эти цели выделено 1,6 млрд. тенге. На 2024-2025 годы запланировано благоустройство еще 30-ти объектов на сумму 2 млрд. тенге.

Фото Оксаны Катковой

Также глава города отметил, что в этом году в проекте «Бюджет народного участия» участвовало семь проектов. На их строительство и ремонтом было выделено 168,6 миллионов тенге.

- Проект вносит большой вклад в благоустройство областного центра. Здесь уральцы путем предложения и голосования определяют наиболее актуальные, важные и нужные для нашего города проекты, предлагая их и голосуя за них. Таким образом, в этом году были отобраны семь проектов на 168,6 миллиона тенге, связанные со строительством новых скверов или ремонтом существующих зон отдыха. Все реализуется. Среди них, благоустройство сквера в микрорайоне Сарыарка, бульвара вдоль улицы Гагарина, сквера «Айтишников», устройство арычной системы сквера, текущий ремонт сквера в микрорайоне Кунаева, строительство детской игровой и спортивной площадок в сквере имени А.Пушкина, текущий ремонт сквера в районе школы №20 в поселке Зачаганск, – отметил Миржан Сатканов.

Фото Оксаны Катковой

Вместе с тем, продолжаются работы по уличному освещению. В этом году полностью осветили проспект Абулхаир хана. Завершен монтаж уличного освещения на улицах Брусиловского и Рахимова в поселке Зачаганск. Кроме того, было освещено 12 улиц в районах города. В целях улучшения эстетического облика Уральска на 50 объектах установлены приборы архитектурного освещения.