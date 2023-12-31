В преддверии Нового года учащиеся получили праздничную поздравительную открытку Президента РК, энциклопедию и специальные подарки. Детскую посылку главы государства вручили акимы областей и городов, сообщили в пресс-службе акимата Уральска.

По информации ведомства, В преддверии праздника одна из учениц, написавшая письмо Касым-Жомарту Токаеву – Дина Бавгашева. В своем письме ученица 9 класса средней школы №24 пожелала, чтобы наша страна продолжала развиваться и процветать. Она также рассказала о себе и написала, что в свободное время занимается рисованием.



29 декабря аким города Миржан Сатканов вместе с новогодними героями - Дедом Морозом и Снегурочкой - посетил дом Дины. Он поздравил девочку и ее братьев, которым подарил сладости. А Дине по ее просьбе подарил мольберт и инструменты для рисования.

Также глава города поздравил воспитанника областной детской деревни семейного типа, учащегося 8 класса школы №20 Родиона Юткина и передал поздравления главы государства. В Детской деревне Родион живет с двумя братьями. Он активист, спортсмен. У президента мальчик попросил коньки, которые ему вручил глава города.

Специальные подарки от президента в тот день получили еще несколько детей из Уральска.