Иллюстративное фото из архива "МГ" - К сожалению, у 3,4% больных, поступивших в больницу в период пандемии, был летальный исход. Основной причиной таких смертельных случаев стало запоздалое обращение к врачам и осложнение у пациентов хронических заболеваний. Отмечу, что в больнице вылечились 30 детей, 134 беременные женщины, зараженные коронавирусом. Четырем женщинам была сделана срочная операция. В связи с дополнительными заболеваниями у беременных в процессе лечения использовали онлайн-консультации узких специалистов: эндокринолог, гематолог, кардиолог, - рассказала заведующая отделением Атырауской облстной инфекционной больницы Жанторе Орысбаева. В настоящее время в Атырауской областной инфекционной больнице №2 проходят лечение 28 пациентов с COVID-19, их состояние стабильное.