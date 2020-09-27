- Начала резать и заметила кусочки целлофанового пакета. Ну, думаю, бывает, отложила кусочек. Но в последующих кусочках опять попадался пакет. Ужас! - говорит атыраучанка. Девушка пока не решила, что делать: жаловаться в магазин, где она приобрела этот продукт или позвонить по указанному на колбасе телефону (производитель в Жамбылской области). - В любом случае, надо быть теперь осторожнее с продукцией этой фирмы - отметила атыраучанка. В департаменте по защите прав потребителей отметили, что жалобы на продукты - не редкое явление. И решаемое. - Пусть горожанка с жалобой и с чеком магазина, в котором приобрела колбасу, обращается в горсэс, - посоветовала представитель департамента Жанар Досымбаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.