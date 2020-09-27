ДТП произошло сегодня днем, 27 сентября, на перекрёстке улиц Гастелло и Лиманная. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что столкнулись "Лада Гранта" и ВАЗ 2115. - Водитель "Гранты" на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу ВАЗ-2115 и допустил столкновение. Более того, согласно медицинскому освидетельствованию, водитель "Гранты" находился в алкогольном опьянении лёгкой степени, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в аварии пострадали трое взрослых и ребенок. - В хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы поступила женщина примерно 24 лет, точных данных нет. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма живота и ушиб грудной клетки. 31-летний мужчина также доставлен в хирургическое отделение Областной многопрофильной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и закрытым переломом бедра, - рассказали в пресс-службе облздрава. По словам пресс-секретаря облздрава, 8-летний ребенок направлен в Областную детскую многопрофильную больницу. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб ключицы слева. - 29-летняя пострадавшая беременная, срок 25-26 недель. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и угроза прерывания беременности. Она осмотрена травматологом, нейрохирургом, ей назначено УЗИ и консультация гинеколога, - пояснили в облздраве. Другие подробности выясняются. 3XPR-hSSxeoМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.