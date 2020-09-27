Сейчас мальчики находятся в детской деревне семейного типа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске полицейские нашли сбежавших из детской деревни подростков Иллюстративное фото из архива "МГ" Пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков рассказал, что подростков нашли сотрудники ювенальной полиции. В данный момент мальчики находятся в детской деревне. Напомним, 25 сентября полицейские распространили информацию о том, что из детской деревни сбежали два подростка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.